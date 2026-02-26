Slušaj vest

Vučića je po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekalo više borbenih aviona Suhoj Su-30, koji su ga pratili do aerodroma. Na taj način domaćini su ukazali veliku čast srpskom lideru.

Astana okićena srpskim zastavama u čast predsednika Vučića Izvor: Kurir

- U pratnji lovaca SU-30, simbola snage Kazahstana, ali i velike časti za nas kao goste, stižemo u prelepu Astanu. U ovoj zemlji bogate istorije, kulture i tradicije, koja je vekovima bila poveznica Dalekog Istoka i Evrope, glavno raskršće svetova, civilizacija i trgovine na nekadašnjem Putu svile, a koja se danas pozicionira kao jedna od najznačajnijih država na geopolitičkoj mapi sveta, čekaju me brojni sastanci na kojima ću još jednom potvrditi posvećenost Srbije jačanju bilateralnih odnosa i širenju saradnje sa Kazahstanom u svim oblastima - napisao je Vučić na Instagramu.

Predsednik Aleksandar Vučić je jutros u avionu na putu za Kazahstan rekao da očekuje topao doček i divnu dobrodošlicu.

Naveo je da ga u Kazahstanu očekuju važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomartu Tokajevu.

- To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate - kazao je predsednik.

Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće potpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.