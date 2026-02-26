Slušaj vest

Ministar u Vladi Srbije dr Nenad Popović otvorio je danas u Astani Srpsko-kazahstanski poslovni forum, koji je organizovan u okviru zvanične posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kazahstanu, navodi se u saopštenju Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu u Vladi Srbije.

Ministar Popović istakao je značaj daljeg jačanja ekonomskih odnosa i otvaranja novih mogućnosti za privrednike obe zemlje. Forum okuplja predstavnike vlada, institucija i poslovnih zajednica i održava se pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije i Spoljnotrgovinske komore Kazahstana, što potvrđuje čvrstu vezu između političkog dijaloga na najvišem nivou i razvoja ekonomskog partnerstva.

- Poseta predsednika Vučića predstavlja novu fazu u razvoju odnosa Srbije i Kazahstana i daje snažan impuls za jačanje ekonomske saradnje. Zahvaljujući izuzetnim odnosima predsednika Vučića i Tokajeva, postavljeni su čvrsti temelji za intenzivniji razvoj ekonomskih veza. Očekujemo potpisivanje novih bilateralnih sporazuma, čime će institucionalni okvir naše saradnje biti dodatno unapređen - rekao je ministar Popović.

On je dodao da je sada pravi trenutak za diverzifikaciju trgovine, proširenje poslovnih mogućnosti i izgradnju održivih ekonomskih veza.

Foto: Vlada Republike Srbije

-Tokom poslednjih pet godina beležimo stalan rast trgovinskog obrta i unapređenje saradnje. Srbija u Kazahstanu prepoznaje prijateljsku zemlju i vidi veliki potencijal za proširenje ekonomskog partnerstva, naročito u oblastima namenske industrije, energetike, poljoprivrede, prehrambene i prerađivačke industrije, robotike, veštačke inteligencije i digitalizacije, novih tehnologija i inovacija, građevinarstva, mašinske industrije i transporta - zaključio je ministar.