- Sastanak sa Agencijom za digitalizaciju Vlade Danske bio je prilika da čujemo kako Danska već godinama unapređuje digitalne usluge za građane i privredu.

- Razgovarali smo o načinima da različite državne institucije bolje povežu svoje sisteme kako bi građani jednostavnije i brže završavali sve svoje poslove elektronskim putem.

- Posebno je istaknuto koliko je važno da država, lokalne samouprave, privreda i stručnjaci rade zajedno kako bi digitalne usluge bile jednostavne, bezbedne i ono što je veoma važno, dostupne svima, poručila je Brnabić posle sastanka na temu digitalizacije.