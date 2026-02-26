Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Kopenhagenu, gde boravi u zvaničnoj poseti, da je Danska zainteresovana za proširenje EU, ali da još nije dala saglasnost Srbiji za otvaranje poglavlja i navela da su za tu zemlju dva otvorena pitanja kada je reč o evropskom putu Srbije - pitanje medija i usaglašavanje sa spoljnom politikom EU.

Brnabić je rekla da je o tim pitanjima razgovarano na današnjem sastanku sa prezidijumom parlamenta Danske navodeći da je reč o najvišem telu koje upravlja i organizuje rad danskog parlamenta.

- Dva su njihova otvorena pitanja, pre svega zašto Srbija nije uvela i još uvek ne uvodi sankcije Ruskoj Federaciji i kako se to poklapa sa našim evropskim putem i kako možemo da povećamo naše usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU - rekla je Brnabić novinarima nakon sastanka u parlamentu Danske.

Kako je rekla, drugo otvoreno pitanje za Dansku pitanje slobode medija o čemu su, kako je navela, razgovarali potpuno otvoreno.

- Uvek je dobro da otvoreno i direktno, a ne samo uvijenim diplomatskim rečnikom, razgovaramo o tim stvarima da bi se bolje razumeli, da bi mi bolje razumeli šta je to što oni nama zameraju ili šta je to što njima možda nije dovoljno jasno, ali i da mi imamo šansu da pričamo o tim stvarima i da objasnimo stvari iz našeg ugla - rekla je Brnabić.

Foto: Petar Aleksić

Istakla je da je parlamentarna diplomatija izuzetno važna u naporima da se ubrzaju evropske integracije i uspostavi mnogo bolja komunikacija i saradnja sa zemljama koje su, kako je rekla, nekad više skeptične i kritičnije prema onome što Srbija radi na svom evropskom putu.

- I nekad teže u donošenju odluka da daju zeleno svetlo za otvaranje daljih klastera u našim evropskim integracijama. Ova poseta Danskoj i danskom parlamentu je još jedna u nizu poseta tim zemljama. Danska je zemlja koja je zainteresovana za proširenje, ali i zemlja koja još nije dala sva odobrenja za otvaranje klastera, čak ni za otvaranje svih poglavlja u Klasteru 3 - rekla je Brnabić.

Dodala je da je poslednji put predsednik danskog parlamenta bio u poseti Narodnoj skupštini Srbije 2010. godine, a da je 2009. godine tadašnja predsednica parlamenta Slavica Đukić Dejanović bila u poseti Danskoj.

- Već preko decenije da mi nismo imali ovakve posete. Poslednja bilateralna poseta sa naše strane bila je 2014. godine kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić bio u poseti. To je bila poslednja naša bilateralna poseta i to dovoljno govori o tome zašto nekad postoji nedovoljno razumevanje između naše dve zemlje. Mi želimo sada da te prepreke otklonimo i da imamo mnogo bolju komunikaciju - rekla je Brnabić i dodala da je sastanak sa prezidijumom danskog parlamenta bio dobar korak u tom pravcu.

Podsetila je i da je nedavno bila u poseti Estoniji, pre toga u Švedskoj, Holandiji i Letoniji i navela da će sledeće nedelje posetiti Finsku.