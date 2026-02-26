Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine u Srbiji Li Mingom, sa kojim je razgovarao o nastavku i daljem unapređenju strateške saradnje dveju zemalja.

- Prijateljski i sadržajan razgovor sa ambasadorom Narodne Republike Kine u Srbiji, gospodinom Li Mingom, o nastavku i daljem unapređenju strateške saradnje naših dveju zemalja, u duhu čvrstog prijateljstva i međusobnog poverenja koje neguju predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping - naveo je Vučević na Instagram nalogu.

Predsednik SNS-a poručio je da čelično prijateljstvo Srbije i Kine ostaje jedan od ključnih stubova međunarodnog partnerstva dveju zemalja i garant stabilnosti, napretka i zajedničke budućnosti.