Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je danas podršku potpredsedniku Vlade Srbije i predsedniku Socijalističke partije Srbije Ivici Dačiću, koji je hospitalizovan na Klinici za pulmologiju zbog obostrane upale pluća i poželela mu da brzo ozdravi.

Brnabić je uputila podršku i Dačićevoj porodici i njegovim stranačkim kolegama i izrazila nadu da će se on brzo oporaviti.

- Mom prijatelju Ivici Dačiću želim brzo ozdravljenje i sve najbolje, kao i da pružim ogromnu podršku njegovoj porodici i svim njegovim saborcima iz Socijalističke partije Srbije. Jutros smo čuli da mu je stanje stabilnije, zaista se nadam da će ići nabolje - rekla je Brnabić novinarima u Kopenhagenu gde boravi u zvaničnoj poseti.