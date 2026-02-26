Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je danas podršku potpredsedniku Vlade Srbije i predsedniku Socijalističke partije Srbije Ivici Dačiću, koji je hospitalizovan na Klinici za pulmologiju zbog obostrane upale pluća i poželela mu da brzo ozdravi.

Brnabić je uputila podršku i Dačićevoj porodici i njegovim stranačkim kolegama i izrazila nadu da će se on brzo oporaviti.

- Mom prijatelju Ivici Dačiću želim brzo ozdravljenje i sve najbolje, kao i da pružim ogromnu podršku njegovoj porodici i svim njegovim saborcima iz Socijalističke partije Srbije. Jutros smo čuli da mu je stanje stabilnije, zaista se nadam da će ići nabolje - rekla je Brnabić novinarima u Kopenhagenu gde boravi u zvaničnoj poseti.

Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća, a njegovo zdravstveno stanje je i dalje teško.

Ne propustitePolitika"U POSLEDNJEM TRENUTKU JE UKAZANA LEKARSKA POMOĆ, JOŠ JE NA RESPIRATORU" Oglasio se Darko Glišić za Kurir o stanju Ivice Dačića
Ivica Dačić Darko Glišić
Politika"DABOGDA CRK'O ŠTO PRE OLOŠ, SVE NAJGORE VAM ŽELIM": Blokaderi zadojeni mržnjom priželjkuju smrt Vučiću i Dačiću, gnusnim komentarima zatrovali društvene mreže
Ivica Dačić Aleksandar Vučić
Politika"O NJEMU BRINE NAJBOLJI TIM LEKARA" Milićević o Dačićevom stanju: On je čovek izuzetne snage, verujemo da će se brzo oporaviti
0401_11.jpg
Politika"'KAD DOĐU TEŠKI DANI', TO SMO JEDNOM ZAJEDNO PEVALI, I OPET ĆEMO": Đurđević Stamenkovski uputila podršku Dačiću: Ne daj se, Ivice
2026-02-26 08_13_18-Instagram — Mozilla Firefox.png