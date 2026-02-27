Slušaj vest

Dubravka Stojanović, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ponovo je pokazala da joj srpske žrtve i stradanja ništa ne znače. Ona je, govoreći o zločinačkoj akciji "Oluja", bez imalo srama rekla da su Srbi krivi što su proterani sa vekovnih ognjišta i da je stravičnom zločinu prema Srbima prethodilo "proterivanje" Hrvata!

- Ono što nas treba da zanima, to je sama "Oluja" i šta se zapravo tada desilo, ali moramo da uzmemo u obzir okupaciju četvrtine teritorije Hrvatske od 1991. do 1995. i proterivanje oko 800.000 Hrvata koji su živeli na tim teritorijama, koji su bili kompletno proterani 1991. godine - izjavila je Stojanovićeva.

Ona je istakla da se to desilo pre "Oluje".

- Onda idemo na "Oluju" kao taj veliki vojni poraz srpskih snaga i onda idemo na osvetu hrvatskih snaga preostalim srpskim civilima koji ili nisu imali snage da krenu u izbeglištvo ili su verovali da im se ništa neće desiti - monstruozne su reči Stojanovićeve.

Ipak, ovakve izjave ne čude, ako se uzme u obzir da je poznata po tome da je umanjivala i srpske žrtve u NDH tokom Drugog svetskog rata, posebno u logoru Jasenovac.

Podsetimo, "Oluja" se desila u avgustu 1995. godine, a tom prilikom je sa svojih vekovnih ognjišta proterano više od 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine, a prema podacima Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i Centra "Veritas" najmanje 1.700 ljudi je ubijeno ili nestalo. U pitanju je najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata, koje je ostalo neprocesuirano i bez individualne krivične odgovornosti.