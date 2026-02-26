Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Uputio sam predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu čestitke povodom 72. rođendana poželevši mu dobro zdravlje i mnogo uspeha u obavljanju odgovornih dužnosti na čelu Turske u ovim izazovnim vremenima. Ponovio sam zahvalnost zbog izuzetnog gostoprimstva koje je pokazao tokom moje posete Ankari i naglasio da posebno cenim vreme koje smo posvetili sadržajnim i temeljitim razgovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, što će nam dodatno pomoći u oblikovanju budućnosti naše političke i ekonomske saradnje na dobrobit poslovnih zajednica i naših građana - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Rekao sam predsedniku Erdoganu da ga očekujem uskoro u izuzetno važnoj poseti Beogradu i Srbiji i izrazio nadu da ću moći barem delimično da uzvratim gostoprimsto koje je on meni pružio.

