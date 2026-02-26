sastanak u ambasadi Srbije
RAZGOVARALI O ZAJEDNIČKIM PRIORITETIMA: Ambasadorka SAD u Švajcarskoj na sastanku sa ambasadorom Srbije
Slušaj vest
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj Kalista Gingrič sastala se sa ambasadorom Srbije u ovoj zemlji Ivanom Trifunovićem.
- Drago mi je što sam se sastala sa ambasadorom Srbije u Švajcarskoj, dr Ivanom Trifunovićem, kako bismo razgovarali o zajedničkim prioritetima - napisala je Gingrič na Instagramu uz zajedničku fotografiju.
Ona je, inače, došla u posetu u ambasadu Srbije.
Ambasadorka SAD je od dolaska na dužnost postavljala objave na Instagramu o sastancima sa ambasadorima Izraela, Francuske, Australije, a sada i Srbije.
Reaguj
Komentariši