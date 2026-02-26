Stefanović pozvao VST da se pored JTOK i hitno bavi i drugim tužilaštvima, pogotovo najvećim tužilaštvom u Srbiji, sa najvećim brojem predmeta - VJT u Beogradu

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović uputio je poziv Visokom savetu tužilaštva da hitno odluči o dva nerealizovana javna konkursa iz 2023. godine za izbor javnih tužilaca u ovo tužilaštvo, kao i da raspiše konkurs za još popunu još 9 mesta, imajući u vidu kontinuiranu tendenciju povećanja obima posla i specifičnu nadležnost ovog tužilaštva čiji su rad i neposredno izvršavanje obaveza organizovani u okviru šest odeljenja.

U dopisu upućenom svim članovima Saveta, ukazano je da su u VJT u Beogradu trenutno upražnjena 22 od 103 javnotužilačkih mesta koliko je sistematizovano Odlukom Državnog veća tužilaca.

Pored toga, šest javnih tužilaca VJT u Beogradu je upućeno u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, a jedan u Javno tužilaštvo za ratne zločine i Više javno tužilaštvo u Smederevu.

Podseća se da je na konkursu iz aprila 2023. godine ostalo nepopunjeno 8 javnotužilačih mesta ( na kom konkursu je izabran javni tužilac koji je u međuvremenu preminuo, kao i 7 javnotužilačkih pomoćnika čije su odluke o izboru osporene), te se poziva Savet da raspiše javni konkurs za njihovu popounu.

Takođe, glavni javni tužilac VJT u Beogradu pozvao je Savet da okonča javni konkurs od 10. novembra 2023. godine raspisan za 5 javnotužilačkih mesta, ali i da raspiše konkurs za popunjavanje 9 javnotužilačkih mesta koliko se počev od novembra 2024. godine pa do danas upraznilo mesta u ovom organu.

Podsetio je da su u međuvremenu dva javna tužioca otšla u penziju, da je jednom funkcija prestala na lični zahtev, kao i da je u februaru 2025. godine čak 6 javnih tužilaca ovog tužilaštva izabrano za javne tužioce Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu odnosno Javnog tužilaštva za ratne zločine.

Ukazao je da su protekli svi rokovi propisani Zakonom o javnom tužilaštvu koji se odnose na obavezu Saveta da raspiše konkurs u slučaju prestanka javnotužilačke funkcije zbog navršenja radnog veka odnosno prestanka javnotužilačke funkcije, ako je javnotužilačka funkcija prestala iz drugog zakonom propisanog razloga.

U tom smislu glavni javni tužilac VJT u Beogradu je pozvao da se hitno sazove sednica Saveta radi raspravljanja o navedena dva nerealizovana javna konkursa iz 2023. godine, odnosno raspisivanja konkursa za 9 mesta za koliko su, iz napred navedenih razloga, dodatno oslabljeni kapaciteti ovog tužilaštva počev od novembra 2024. godine pa sve do danas.

Takođe pozvao je Savet da javnog tužioca koji je bio upućen u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu

do početka primene novih zakona u skladu sa ustavnim amandmanima, a nakon toga 2024. godine vraćen u matično tužilaštvo, hitno uputi u VJT u Beogradu.

Istovremeno je pozvao na hitno zakazivanje sednice Saveta na kojoj će se doneti odluka o zahtevu za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca i svih javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva po zahtevu od 11. februara 2026. godine u postupku odlučivanja po prigovoru na rešenje Vrhovnog javnog tužioca kojim se ovlašćuje JTOK za dalje postupanje u predmetu po krivičnoj prijavi ministra pravde protiv predsednika Saveta Branka Stamenkovića zbog krivičnog dela nesavestan rad u službiiz člana 361 Krivičnog zakonika.