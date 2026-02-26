- Uspešan i produktivan dan u danskom parlamentu - Folketinget. Nadam se da ćemo ovom posetom otvoriti novo, snažnije poglavlje prijateljstva između Srbije i Danske.

- Zahvalna na srdačnom prijemu i nadam se da ću u bliskoj budućnosti biti u prilici da uzvratim gostoprimstvo u Beogradu, poručila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić koja boravi u poseti Danskoj.