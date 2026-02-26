Predsednica Skupštine Srbije boravi u poseti Danskoj gde će imati niz važnih susreta, uključujući razgovor s kraljem Danske.
brnabić u danskoj
BRNABIĆ POKAZALA KAKO SE VIJORI SRPSKA TROBOJKA ISPRED DANSKOG PARLAMENTA! "Nadam se da ćemo otvoriti novo, snažnije poglavlje prijateljstva"
Slušaj vest
- Uspešan i produktivan dan u danskom parlamentu - Folketinget. Nadam se da ćemo ovom posetom otvoriti novo, snažnije poglavlje prijateljstva između Srbije i Danske.
Brnabić u danskom parlamentu Foto: Instagram Printscreen
Vidi galeriju
- Zahvalna na srdačnom prijemu i nadam se da ću u bliskoj budućnosti biti u prilici da uzvratim gostoprimstvo u Beogradu, poručila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić koja boravi u poseti Danskoj.
Kurir.rs
Reaguj
3