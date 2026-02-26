Slušaj vest

- Stresne okolnosti u kojima rade nosioci najviših državnih funkcija često postavljaju zdravlje na poslednje mesto. Reaguje se, nažalost, tek kada više nema prostora za odlaganje. Iz poštovanja prema lekarskoj profesiji, porodici i samom Ivici Dačiću, pridržavamo se stava da o njegovom stanju javnost izveštavaju isključivo lekari Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Ni predstavnici Vlade, ni Socijalističke partije Srbije, neće se oglašavati mimo zvaničnih medicinskih biltena - naveo je Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Istakao je da se, međutim, ne može ostati nem pred delom javnosti koji je ovu tešku situaciju iskoristio za neljudske komentare, likovanje nad bolešću i prizivanje tragičnih ishoda.

- Političke razlike su legitimne. Politička borba je poželjna. Ali postoji granica ispod koje civilizovano društvo ne sme pasti. Napadati čoveka u trenutku kada je nemoćan i kada se bori za oporavak, nije iznošenje političkog stava, to je potpuni slom elementarne ljudskosti. Vodim se jednostavnim principom: kada je neko u teškom stanju, ako možeš da pomogneš- pomozi. Ako ne možeš - podrži. Ako ne želiš ni to - barem nemoj da otežavaš - naveo je Milićević.

On je istakao da ovakve napade smatra sramnim, anticivilizacijskim i duboko nedostojnim javnog prostora Srbije.

- Oni koji plasiraju takav narativ sami sebe isključuju iz kruga pristojnosti. U ovom trenutku, jedino je važno da Ivica Dačić uspešno prebrodi ovaj zdravstveni izazov. Ovde politika staje. Ovde je potrebna ljudskost - naglasio je Milićević.

Podsećamo, Ivici Dačiću se zdravstveno stanje pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a u sredu je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila.