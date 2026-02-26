Slušaj vest

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa Odeljenja pulmologije, oglasili su se povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića (60), nakon što je hospitalizovan zbog teške upale pluća i trenutno se nalazi na respiratornoj podršci, uz stalni lekarski nadzor.

- Njegovo stanje ostaje i dalje teško i i dalje ozbiljno. Medicinski tim koji se bavi njegovim lečenjem ulaže ogromne napore da dođe do poboljšanja. Ono što sad mogu da vam kažem jeste da u ovom momentu nema poboljšanja i suviše je rano da pričamo o bilo čemu dalje - rekao je doktor Spasije Popević.

Podsećamo, ministar Ivica Dačić hospitalizovan je juče zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, kada je primljen bio je životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

Ministar Dačić takođe ima problema i sa dijabetesom, doktor Popević koji je i pratio njegov slučaj rekao je da su morali da ga priključe na ventilaciju budući da lekovi nisu mogli da mu pomognu u toj meri i brzini koliko je bilo potrebno.

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a juče je primljen na bolničko lečenje. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.