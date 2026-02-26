"NEMA POBOLJŠANJA! NJEGOVO STANJE OSTAJE I DALJE OZBILJNO" Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića, oglasili se iz UKC Srbija: Ulažu se ogromni napori VIDEO
Iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa Odeljenja pulmologije, oglasili su se povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića (60), nakon što je hospitalizovan zbog teške upale pluća i trenutno se nalazi na respiratornoj podršci, uz stalni lekarski nadzor.
- Njegovo stanje ostaje i dalje teško i i dalje ozbiljno. Medicinski tim koji se bavi njegovim lečenjem ulaže ogromne napore da dođe do poboljšanja. Ono što sad mogu da vam kažem jeste da u ovom momentu nema poboljšanja i suviše je rano da pričamo o bilo čemu dalje - rekao je doktor Spasije Popević.
Podsećamo, ministar Ivica Dačić hospitalizovan je juče zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, kada je primljen bio je životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.
Ministar Dačić takođe ima problema i sa dijabetesom, doktor Popević koji je i pratio njegov slučaj rekao je da su morali da ga priključe na ventilaciju budući da lekovi nisu mogli da mu pomognu u toj meri i brzini koliko je bilo potrebno.
Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a juče je primljen na bolničko lečenje. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.
Kurir.rs