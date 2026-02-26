REPREZENTATIVNI SINDIKATI POLICIJE PRUŽILI PODRŠKU DAČIĆU Izrazili uverenje da će ministar pokazati odlučnost i snagu duha i iz ove situacije izaći snažniji
Potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, koji se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Srbije, predstavnici reprezentativnih sindikata policije uputili su podršku i poželeli brz oporavak i ozdravljenje.
Predstavnici sindikata izrazili su uverenje da će, kao i do sada, ministar Dačić pokazati odlučnost i snagu duha i da će iz ove zdravstvene situacije izaći još snažniji, poželevši mu i da se u najkraćem roku vrati redovnim obavezama i odgovornostima koje obavlja u interesu građana Srbije.
Podsetimo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a juče je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.
- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.
Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, zbog upale oba plućna krila.