Na lice mesta odmah su izašle snage odeljenja za intervencije iz baze Mrče.
MASKIRANI ALBANCI PUCALI NA POLICIJU! Drama na jugu Srbije: Ispalili 10 metaka, pa pobegli
Prema nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljke, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.
Napadači su ispalili oko 10 metaka iz vatrenog oružja ka patroli policije koja je prethodno naišla na prepreke na lokalnom putu.
U ovom napadu nije bilo povređenih policajaca.
Razbojnici su potom pobegli ka AP Kosovo i Metohija.
