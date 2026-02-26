Slušaj vest

Rade Bajić, viši tužilački saradnik iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, koji je bio jedan od govornika na blokaderskom protestu ispred Ustavnog suda, kada je komentarisao slučaj "Generalštab" i tvrdio da je "zakon jednak za sve" nije prekršio samo načelo nepristrasnosti već je, kako tvrde upućeni sagovornici Kurira, već je prećutao da je suinvestitor zgrade vredne milion evra, koja bi mogla da postane predmet istrage!

Bajić koji je prema izjava koje su citirali N1 i Nova S na skupu rekao da je "JTOK je sada bezrezervno spreman da na odgovornost pozove sve funkcionere koji su se ogrešili o Ustav i zakone, bili oni sudije, javni tužioci, ministri, direktori ili bilo koji drugi funkcioneri", ali i da će "zakon biti jednak za sve, a sloboda osvojena", prećutao je da je postupao u predmetu Generalštab i da samim tim ne bi smeo da ga komentariše, ali i da on nije samo tužilački pomoćnik, već i investiror koji se bavi gradnjom!

Zgrada u Vojvode Stepe Foto: Privatna arhiva

- Bajić je svesno prećutao dve stvari, prva je da prema Zakonu o javnom tužilaštvu nosilac javnotužilačke funkcije ne sme javno da komentariše postupke koji su u toku. Dodatno je problematično u njegovom slučaju to što je on kao viši tužilački saradnik u postupku Generalštab uzimao izjave, među kojima je izjava u svojstvu građanina od gavnog arhitekte grada Beograda Marka Stojčića. To ne bilo od presudne važnosti, da Bajić nije osim što je tužilački saradnik, istovremeno i investitor! I to investitor na ekskluzivnoj lokaciji, za koju je dobio građevinsku dozvolu od grada Beograda za izgradnju zgrade od 1442 kvadrata u Ulici Vojvode Stepe - otkriva sagovornik Kurira.

On objašnjava da je Stojčić kao glavni gradski arhitekta nadležan za izdavanje građevinskih dozvola u Beogradu, odnosno direktno je nadređen gradskom sekretaru za poslove urbanizma koji potpisuje građevinske dozvole i da je Bajić morao sam da se izuzme iz postupanja.

- Rade Bajić je, kako proizilazi iz dokumentacije kao investitor dobio građevinsku dozvolu od grada Beograda za izgradnju zgrade od 1442 kvadrata u Ulici vojvode Stepe, pa bi samim tim njegovo učešće u saslušanju gradskog arhitekte moglo da se tumači kao neprimeren uticaj. Kao suinvestitro, Bajić je morao da uloži novac u izgradu, a kako prema građevinskoj dozvoli predračunska vrednost radova na ovoj zgradi sa 21 stambenom jedinicom, 22 parking mesta i jednim lokalom iznosi 118.502.213,25 dinara ili nešto više od milion evra, otvara se pitanje i odakle Radetu Bajiću, tužilačkom saradniku toliko novca? - kaže sagovornik Kurira.

Iz dokumentacije, kako navodi, proizilazi još jedna okolnost koja otvara nova pitanja, a to je da je objekat u katastar upisan na oko 500 kvadrata više iznad zemlje i na oko 250 kvardata više u odnosu na dobijenu građevinsku dozvolu, ispod zemlje.

Katastar nepokretnosti Foto: Privatna arhiva

- Prema dobijenoj dozvoli, objekat koji nosi naziv "Bajić kula" bio je strukture podrum, suteren, tri sprata i potkrovlje. Međutim, prema katastru zgrada ima sada dva podroma, suteretn, pet spratova i potkrovlje. To prosto znači da bi Bajić, ukoliko je zaista izgradio oko 750 kvadrata bez građevinske dozvole trebalo da odgovara za krivično delo gradnja bez dozvole - objašnjava naš sagovornik u čemu je najveća ironija govora koji je lično održao pred Ustavnim sudom.

Međutim, bespravno izgrađeni kvadrati, kako navodi naš sagovornik, prema dostupnim informacijama, legalizovani su.

- Ono što je i ovde sporno jeste i na koji način su legalizovani bespravno izgrađeni kvadrati, pošto je prema dostupnim informacijama gradnja počela posle stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju iz 2016. Ukoliko je sebi i drugim investitorima obezbedio dodatnu zaradu na nezakonit način, jasno je da bi trebalo da odgvara pred zakonom - navodi naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, posebno interesovanje pravnih stručnjaka probudio je nedavno emitovan film Centar za društvenu stabilnost ”Generalštab – odbrana države” u kom se u kontektus postupanja pominju tužilac JTOK Vojislava Isailovića i tužilačkog pomoćnika Rade Bajića, za koje se navodi da su u slučaju “carinska mafija” od krivične odgovornosti abolirali jednog osumnjičenog.