Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da su pretnje ubistvom predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice "udžbenički primer dehumanizacije".

"Drugi stub je kriminalizacija. On je Oskar na Skaju, stoji iza Jovanjice, iako je najveći obračun sa organizovanim kriminalnim grupama dok je on odgovoran za državu, iako neki tužioci i danas ćute da njega nema na Skaju", rekao je Vučević.

Dodao je da potom dolazi delegitimizacija, da Vučić navodno nije pobedio na izborima, da je uzurpator vlasti i onda oni koji se time bave dolaze do zaključka da je protiv njega sve dozvoljeno i ako mu se nešto loše desi to je prirodno.

Vučević je dodao da su se zato na pojedinim opozicionim portalima nakon hapšenja dvojice muškaraca iz Kraljeva koji su pravili planove da ubiju predsednika Srbije mogli pročitati naslovi da su opet uhapšeni pripadnici 63. Padobranske brigade.

"Nisu oni uhapšeni jer su mladi ili stari, žene ili muškarci, uhapšeni su jer su pripremali ubistvo drugih ljudi, u ovom slučaju predsednika države. To su klasični primeri segmenata obojene revolucije", istakao je Vučević gostujući na TV B92.

Naveo je da je atmosfera da se odmah priželjkuje smrt kada je nekome loše prisutna i sada u vezi zdravstvenog stanja Ivice Dačića i da je bila pre nekoliko meseci, kada je bilo loše Darku Glišiću.

Prema njegovim rečima, na opozicionim medijima nema osude ovakvih tonova na društvenim mrežama, koje neko ko je vaspitan i pristojan ne može da pomisli, a kamoli izgovori ili napiše.

"Odmah ide relativizacija i podsmeh, šala, cinično, da bi se to obezvredilo i pokazalo da je to preterivanje državnih medija, provladinih, da se sve preuveličava, a oni u suštini prikrivaju svoje tragove", rekao je Vučević.