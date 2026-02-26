Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Astani sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevom, koji mu je priredio svečanu večeru.

Sada postavljamo temelj za značajno unapređenje naših odnosa, od Kazahstana možemo mnogo da naučimo, rekao je za RTS predsednik Vučić.

Vučić je rekao da mu je kao predsedniku zemlje od šest miliona ljudi priređen doček sa najvišim počastima.

"Mnogo je teško takmičiti se sa kazaškim gostoprinstvom. Razgovarali smo o učešću Kazahstana u Odboru sa mir i da li treba i mi da se priključimo u narednom periodu. Srbija će ostati verna povelji UN. Razgovarali smo o saradnji u oblasti obrazovanja, oni su daleko ispred nas. Postoje ljudi u Srbiji koji ne bi da niko ništa nauči, ne možemo da idemo u korak sa svetom ako sebe ne menjamo. Razgovarali smo i tek ćemo da razgovaramo o saradnji u poljoprivredi, o vojno-tehničkoj saradnji i transferu tehnologija, o nekim drugim vidovima saradnje i povezivanja", rekao je za RTS Aleksandar Vučić.

Kazahstan je pre devet godina, dodao je Vučić, bio domaćin Ekspa, i u Astani se može videti na svakom koraku šta je sve izgrađeno zbog Ekspa i kako se grad promenio.

"Možemo da naučimo puno u mnogo oblasti. Sada postavljamo temelj za značajno unapređenje naših odnosa", rekao je predsednik Srbije koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kazahstanu.

