"Mnogo je teško takmičiti se sa kazaškim gostoprinstvom. Razgovarali smo o učešću Kazahstana u Odboru sa mir i da li treba i mi da se priključimo u narednom periodu. Srbija će ostati verna povelji UN. Razgovarali smo o saradnji u oblasti obrazovanja, oni su daleko ispred nas. Postoje ljudi u Srbiji koji ne bi da niko ništa nauči, ne možemo da idemo u korak sa svetom ako sebe ne menjamo. Razgovarali smo i tek ćemo da razgovaramo o saradnji u poljoprivredi, o vojno-tehničkoj saradnji i transferu tehnologija, o nekim drugim vidovima saradnje i povezivanja", rekao je za RTS Aleksandar Vučić.