Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja naciji iz Kazahstana odgovorio na pitanja novinara u vezi sa optužbama direktora „Vremena“ i napadima na televizije Nova S i N1.

O optužbama da napada N1 i Novu S, predsednik je rekao:

- A gde ih napadam, šta sam rekao za njih? Ne interesuju me. Imate dve grupe vlasnika, dva kampa. Ovi prvi kažu za Šolaka da je lopov. Šolak kažu da su oni tirani. Ja verujem i jednima i drugima. Za ove jedne znam da su u pravu kada kažu da je ovaj lopov. Znam jer znam kako je opljačkao srpsku infrastrukturu, Telekomovu, kablove uradili za džabe, mi plaćali da bi on trpao milijarde u svoje džepove. Sve što oni kažu sve je tačno kad govore jedni o drugima. A kad govore o trećima, onda zajedno lažu. Nek oni rade svoj posao.

Kurir.rs

