Ministar Dačić je uvek pokazivao razumevanje za značaj i ulogu dobrovoljnog vatrogastva u sistemu zaštite i spasavanja. Njegova podrška jačanju kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava, unapređenju saradnje sa državnim organima i afirmaciji vatrogastva kao temelja bezbednosti naših građana bila je jasna i dosledna.