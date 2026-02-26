Politika
DOBROVOLJNI VATROGASCI UPUĆUJU ISKRENE ŽELJE ZA BRZO OZDRAVLJENJE MINISTRU DAČIĆU Uvereni smo da će snagom koju je mnogo puta pokazao prevazići i ovaj izazov
Dobrovoljni vatrogasci širom Srbije upućuju iskrene želje za brzo i potpuno ozdravljenje ministru Ivici Dačiću.
Ministar Dačić je uvek pokazivao razumevanje za značaj i ulogu dobrovoljnog vatrogastva u sistemu zaštite i spasavanja. Njegova podrška jačanju kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava, unapređenju saradnje sa državnim organima i afirmaciji vatrogastva kao temelja bezbednosti naših građana bila je jasna i dosledna.
Uvereni smo da će snagom koju je mnogo puta pokazao u službi države i građana, prevazići i ovaj izazov.
U ime dobrovoljnih vatrogasaca Srbije – želimo mu brzo ozdravljenje i povratak redovnim dužnostima.
