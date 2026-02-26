Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski odgovorila je blokaderima na tekst o "Vučićevom ansamblu".

Kako ministarka navodi, vraćajući se iz Prokuplja, sa autoputa E75 je poslala pozdrave i odgovor.

"Pročitala sam da su u nekom njihovom opozicionom pamfletu rekli da sam ideološki čuvar i glasnogovornik u Vučićevom ansamblu. Bolje je biti glas ideje u koju veruješ nego eho tuđih interesa i naloga. I bolje je biti u ansamblu nego u raštimovanom orkestru. A javljaju mi ljudi da je ovaj njihov tekst u velikom procentu, čak 74 procenta, sastavila veštačka inteligencija", kaže ministarka Stamenkovski i poentira:

"Ja ipak mislim da ga je pisala neka prirodna glupost".