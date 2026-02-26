Podsetimo, predsednik Srbije dočekan je u Astani uz najviše počasti, a izuzetna čast predsedniku Srbije ukazana je time što su ga po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekali suhoji kazahstanske vojske koji su ga pratili do samog sletanja na aerodrom u glavnom gradu.

Zahvalan premijeru Olžasu Benktenovu na srdačnom dočeku i srećan što ću se sastati sa velikim ličnim i prijateljem Srbije, predsednikom Tokajevom s kojim ću razgovarati o svim bitnim pitanjima od značaja i interesa za Srbiju i Kazahstan, poručio je Vučić po sletanju u Astanu, glavni grad Kazahstana, u kojem boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.