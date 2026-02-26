Slušaj vest

"Igrao sam protiv najboljeg stonotenisera među političarima", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz fotografiju koju je objavio na svom Instagram nalogu na kojoj igra stoni tenis sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomart Tokajevim.

- Hvala predsedniku Tokajev na veličanstvenom gostoprimstvu, napisao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije dočekan je u Astani uz najviše počasti, a izuzetna čast predsedniku Srbije ukazana je time što su ga po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekali suhoji kazahstanske vojske koji su ga pratili do samog sletanja na aerodrom u glavnom gradu.
Zahvalan premijeru Olžasu Benktenovu na srdačnom dočeku i srećan što ću se sastati sa velikim ličnim i prijateljem Srbije, predsednikom Tokajevom s kojim ću razgovarati o svim bitnim pitanjima od značaja i interesa za Srbiju i Kazahstan, poručio je Vučić po sletanju u Astanu, glavni grad Kazahstana, u kojem boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.

Predsednik je uoči sletanja u Astanu pokazao kako je izgledala pratnja kazahstanskih lovaca.

