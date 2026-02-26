Troje tužilaca, kako nezvanično saznajemo, podnelo je prigovore na jučerašnje tužilačke izbore. Prema nezvaničnim informacijama, prigovori su gotovo identični i u njima se traži od Visokog saveta tužilaštva (VST) da poništi jučerašnje izbore.

- Prigovori su toliko besmisleni i puni slovnih grešaka, a da su po istoj matrici i diktatu pisani iz jednog centra vidi se po omašci iz prigovora tužiteljke iz Niša Jelene Sučević. Naime ona se žali u vezi sa glasanjem na nivou osnovnih javnih tužilaštava u Nišu, a u obrazloženju navodi da će to uticati na tužioce koji u Kragujevcu glasaju za kandidate ispred viših javnih tužilaštava - navodi naš sagovornik iz pravosudja i dodaje da je jasno da su prigovori došli iz "kuhinje Zagorke Dolovac i njoj bliskih saradnika".

Kako dodaje sagovirnik iz pravosudja, ovakav prigovor je "potpuna bruka za prepisivačicu Sučević, koja je svoj prigovor očigledno "prepisala" od drugo dvoje prigovarača", tužilaca Miodraga Surla i Dušice Jelić.

- Svo troje se pozivaju na dva besmislena razloga, od kojih se u prvom pozivaju na jučerašnje gostovanje Katarine Golubović iz JUKOMA na televiziji N1, u kojoj je rekla da posmatrači iz jednog strukovnog udruženja imaju "paralelne spiskove", iako je istom prilikom konstatovala da neregularnosti nema "Paralelni spisak", kako ga konspirativno nazivaju gubitnici izbora, jeste spisak svih javnih tužilaca koji je objavljen i postoji na zvaničnom sajtu Visokog saveta tužilaštva, te nema reči o nekoj neregularnosti u ovoj radnji već o besmislu i neznanju podnosilaca prigovora - prepisivača - objašnjava sagovornik.

Pored toga, kako dodaje, osporavaju legitimitet Izborne komisije VST tvrdeći da je pet članova podnelo "neopozive ostavke", zaboravljajući da ostavke nisu usvojene od strane većine u VST.

Članovi Izborne komisije su nakon toga, podseća, odlučili da poštuju i odluku VST i odluku Ustavnog suda da se sprovedu ponovljeni izbori na četiri biračka mesta.

- O ovim prigovorima VST treba da odluči donošenjem obrazloženih rešenja na sednici u roku od 48 sati, koji rok ističe u subotu u 15:30 - objašnjava naš sagovornik.