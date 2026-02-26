Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je u Budimpeštu na svečanu večeru uoči sutrašnje Konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope.

"Iz Kopenhagena, stigla sam u Budimpeštu na svečanu večeru uoči sutrašnje Konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope.

Velika čast ukazana je Srbiji s obzirom na to da sam sedela odmah pored domaćina, predsednika parlamenta Mađarske Lasla Kovera.

Nastavljamo da se borimo za našu zemlju svakoga dana, na svakom mestu i trudimo se da Srbija bude cenjena i poštovana svuda u svetu. To će našim građanima pružiti bolju, sigurniju i stabilniju budućnost.", poručila je Ana Brnabić.

