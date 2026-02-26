Politika
"VELIKA ČAST UKAZANA JE SRBIJI" Brnabić na svečanoj večeri uoči Konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope: Nastavljamo da se borimo za našu zemlju
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je u Budimpeštu na svečanu večeru uoči sutrašnje Konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope.
"Iz Kopenhagena, stigla sam u Budimpeštu na svečanu večeru uoči sutrašnje Konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope.
Velika čast ukazana je Srbiji s obzirom na to da sam sedela odmah pored domaćina, predsednika parlamenta Mađarske Lasla Kovera.
Nastavljamo da se borimo za našu zemlju svakoga dana, na svakom mestu i trudimo se da Srbija bude cenjena i poštovana svuda u svetu. To će našim građanima pružiti bolju, sigurniju i stabilniju budućnost.", poručila je Ana Brnabić.
Kurir.rs
