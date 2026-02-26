Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je Kosovo i Metohija Srbija, bilo i biće, te istakao da mu "ne pada na pamet da prihvata bilo kakvo priznanje Kosova".

- Ne pada mi na pamet da prihvatam bilo kakvo priznanje Kosova. Ne pada mi na pamet. Ne sa Markom Rubiom, nego sa Svetim Petrom da razgovaram o Kosovu - poručio je predsednik i dodao:

- Kosovo je Srbija. Bilo i biće. Kraj priče - poručio je Vučić.

Kurir.rs

