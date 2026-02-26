Politika
"NEMOJ NJU METAK DA POGODI..." Blokaderi sad prete smrću i gradonačelnici Loznice samo zato što je osudila plan atentata na predsednika Vučića - DOKLE VIŠE?!
Blokaderi sad prete smrću i gradonačelnici Loznice Dragani Lukić.
A šta je zgrešila? Zamislite, osudila je plan atantata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
Gradonačelnica Lukić se oglasila i "najoštrije osudila pokušaj organizacije atentata na predsednika države, Aleksandra Vučića kao i pripreme za napad na ustavni poredak zemlje, koje su za cilj imale nasilno rušenje institucija i instaliranje novih vlasti na jedan kriminogen i nasilan način".
I zato se našla na meti blokadera.
Ne samo da su pokušali da je omalovažavaju kao osobu i gradonačelnicu, već su joj otvoreno pretili.
Foto: Printscreen
"Nemoj nju metak da pogodi...", napisao je jedan nasilni blokader na društvenim mrežama.
Pitanje samo - dokle ovako?!
