Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Astani u Kazahstanu gde ga je danas dočekao tamošnji predsednik Kasim Žomart Tokajev uz najviše počasti.

Na početku prijema najpre se čula srpska himna, a potom i kazahstanska.

Predsednik Vučić potom će imati bilateralni sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim. Posle sastanka dvojice lidera uslediće plenarni sastanak dve delegacije, kao i razmena potpisanih bilateralnih dokumenata. Dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće i usvojena zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan, a potom će biti održana i zajednička konferencija za medije predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Vučić će se kasnije sastati i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim u zgradi Vlade.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međjunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za E-upravu i IT Mihailo Jovanović.

Tokom dana, Vučić će posetiti i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju i vojnu izložbu.

Vučić je juče započeo zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, na poziv šefa države Kasima-Žomarta Tokajeva. Inače, podsetimo, izuzetna čast predsedniku Srbije ukazana je time što su ga juče po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekali suhoji kazahstanske vojske koji su ga pratili do samog sletanja na aerodrom u glavnom gradu.