Zdravstveno stanje potpredsednika Vlade Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića i dalje je stabilno i bez promena, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević.

"Nastavljaju se mere intenzivnog lečenja. Za sada je stabilno, noć je proveo mirno", rekao je Popević u izjavi novinarima ispred Klinike za pulmologiju, gde je Dačić sa teškom upalom pluća hospitalizovan pre dva dana.