NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Oglasio se direktor Klinike za pulmologiju
Zdravstveno stanje potpredsednika Vlade Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića i dalje je stabilno i bez promena, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević.
"Nastavljaju se mere intenzivnog lečenja. Za sada je stabilno, noć je proveo mirno", rekao je Popević u izjavi novinarima ispred Klinike za pulmologiju, gde je Dačić sa teškom upalom pluća hospitalizovan pre dva dana.
On je dodao da će javnost o eventualnim novim informacijama u vezi sa zdravstvenim stanjem Ivice Dačića biti obaveštena u 17 časova.
