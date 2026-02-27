Slušaj vest

Zdravstveno stanje potpredsednika Vlade Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića i dalje je stabilno i bez promena, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević.

"Nastavljaju se mere intenzivnog lečenja. Za sada je stabilno, noć je proveo mirno", rekao je Popević u izjavi novinarima ispred Klinike za pulmologiju, gde je Dačić sa teškom upalom pluća hospitalizovan pre dva dana.

On je dodao da će javnost o eventualnim novim informacijama u vezi sa zdravstvenim stanjem Ivice Dačića biti obaveštena u 17 časova.

