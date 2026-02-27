Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić još uvek se nalazi na mehaničkoj ventilaciji na odeljenju pulmologije, u Kliničkom centru Srbije.

Novinar Kurira Pavle Ivković je bio na licu mesta i saznao je najnovije informacije o Dačićevom zdravlju.

Sagovornik Kurira bio je Srđan Popović, enokrinolog.

Prema poslednjim informacijama koje Kurir saznaje od strane lekara, njegovo stanje je blago poboljšano na svu sreću ali da je još uvek rano donositi bilo kakve zaključke i da obostrana upala pluća nije nimalo naivna stvar posebno zbog toga što ministar ima i dijabetes.

Saopštili su nam da su morali da ga priključe na mehaničku ventilaciju i on se i dalje nalazi na tom odeljenju, kao što je ranije izjavljeno lekovi nisu mogli da deluju tolikom brzinom i to je zapravo bila i jedina opcija kako bi se njemu poboljšalo stanje.

Određeni parametri su za sada u redu, ne zna se tačno koji su to parametri u ovom trenutku.

- Stanje kada glikemija nije regulisana, bilo da je pod oralnom terapijom ili na insulinskoj terapiji, stanje se pogoršava i kada se glikoregulacija pogoršava vremenom i ako se neadekvatno pristupi lečenju osnovne bolesti, odnosno dijabetesa - rekao je Popović.

Kako kaže, vrlo je važno držati šećer pod kontrolom kako ni lakše prebrodili situaciju u slučaju da zadobijemo još neku bolest.

- Činjenica da svi imunološki parametri, odbrana organizma strada u uslovima loše glikoregulacije, što znači da loša glikoregulacija dovodi do slabog imunološkog odgovora i sklonost ka infekciijama - dodaje.

Smatra da je vrlo važno i da vodimo računa o našem imunom sistemu bez obzira sa čime se borimo.

- Najčešće su urinarne infekcije, isto tako i respiratorni virusi, obično krene kao virusna infekcija kasnije se nadoveže kao bakterijska infekcija kao takozvana sekundarna - objašnjava Popović.

Kako kaže, obostrana upala pluća je veoma drastično i po život opasno stanje koje može da dovede i do egzitusa nažalost.

"Takvi pacijenti su životno ugroženi"

- U uslovima dijabetesa, on je predhodio ovako lošem zdravstvenom stanju i sklonosti ka infekcijama i nemogućnosti adekvatne odbrane samog pacijenta. Simptomi su gušenje i dispnea, pacijent otežano diše i to zahteva veoma hitan prijem u bolnicu, kreće se sa najmanje 3 antibiotika i pošava se šta se može. Da se uspostavi zadovoljavajuća glikoregulacija, takvi pacijenti su životno ugroženi - kaže Popović.

