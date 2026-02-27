Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je najviši državni orden Republike Kazahstan, Orden zlatnog orla, koji mu je uručio predsednik Kasim Žomart Tokajev.

- Zahvalan sam na odlikovanju i ne samo da je to za mene velika čast i privilegija, već i obaveza da vredno radim kako bih našu saradnju podigao na najviši nivo - napisao je Vučić na Instagramu.

Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.

Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.