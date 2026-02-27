"VELIKA ČAST I PRIVILEGIJA" Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Kazahstana: Oglasio se predsednik Srbije (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je najviši državni orden Republike Kazahstan, Orden zlatnog orla, koji mu je uručio predsednik Kasim Žomart Tokajev.
- Zahvalan sam na odlikovanju i ne samo da je to za mene velika čast i privilegija, već i obaveza da vredno radim kako bih našu saradnju podigao na najviši nivo - napisao je Vučić na Instagramu.
Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.
Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.
Do sada je ovaj orden dodeljen predsedniku Kine Si Đinpingu, predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu, predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu, premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu, kralju Jordana Abdulahu II.