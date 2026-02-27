Slušaj vest

Kazahstanski mediji su objavili vest o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji, ističući da je u Astani dočekan uz najviše državne počasti i da je Srbija blizak i pouzdan partner Kazahstana na Balkanu.

Kao glavne teme razgovora tokom posete navode jačanje političkog dijaloga i saradnju u oblasti trgovine, odbrane i tehnologije.

Međunarodna novinska agencija Kazinform prenela je da je predsednik Aleksandar Vučić dočekan tokom zvanične ceremonije u predsedničkoj palati Akorda uz postrojavanje Počasne garde i izvođenje himni obe zemlje, nakon čega su se predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev i Vučić uputili na sastanak u užem formatu.

Foto: Printscreen

Prenosi i da je na aerodromu Vučića dočekao premijer Kazahstana Olžas Bektenov i da su tokom posete planirani razgovori o jačanju političkog dijaloga, proširenju trgovinskih i ekonomskih veza, kao i kulturno-humanitarnoj saradnji.

"The Times of Central Asia" takođe je objavio vest o Vučićevoj poseti Astani, naglašavajući da Kazahstan planira da dodeli Vučiću Orden Zlatnog orla, najviše državno odlikovanje zemlje.

Foto: Printscreen