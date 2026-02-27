Slušaj vest

Kazahstanski mediji su objavili vest o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji, ističući da je u Astani dočekan uz najviše državne počasti i da je Srbija blizak i pouzdan partner Kazahstana na Balkanu.

Kao glavne teme razgovora tokom posete navode jačanje političkog dijaloga i saradnju u oblasti trgovine, odbrane i tehnologije.

Međunarodna novinska agencija Kazinform prenela je da je predsednik Aleksandar Vučić dočekan tokom zvanične ceremonije u predsedničkoj palati Akorda uz postrojavanje Počasne garde i izvođenje himni obe zemlje, nakon čega su se predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev i Vučić uputili na sastanak u užem formatu.

Prenosi i da je na aerodromu Vučića dočekao premijer Kazahstana Olžas Bektenov i da su tokom posete planirani razgovori o jačanju političkog dijaloga, proširenju trgovinskih i ekonomskih veza, kao i kulturno-humanitarnoj saradnji.

"The Times of Central Asia" takođe je objavio vest o Vučićevoj poseti Astani, naglašavajući da Kazahstan planira da dodeli Vučiću Orden Zlatnog orla, najviše državno odlikovanje zemlje.

Ukazuje da ekonomske veze čine centralni stub posete, navodeći da je Vlada Kazahstana saopštila da je bilateralna trgovina porasla za 7,6 odsto u 2025. godini.

