Sastanak predstavnika poljoprivrednih udruženja koja organizuju blokade, održan sinoć u Mrčajevcima, prekinut je zbog masovne tuče u kojoj je Branko Rakić iz Bele Crkve zadobio teške telesne povrede, uključujući prelom nosa i tri rebra. Policija je identifikovala 14 učesnika i svedoka. Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Čačku vodi istragu o nasilničkom ponašanju i učestvovanju u tuči.

Naime, u kafani "Fleks", tokom sastanka predstavnika "poljoprivrednih udruženja" koja organizuju blokade došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo oko 15 lica, a u kojoj je teške telesne povrede zadobio Branko Rakić iz sela Bela Crkva, opština Krupanj.

OJT će najverovatnije kvalifikovati delo iz člana 344 st. 2 (Nasilničko ponašanje) ili delo iz čl. 123 KZ RS (Učestvovanje u tuči). Oba dela se gone po službenoj dužnosti, s tim što je za nasilničko ponašanje zaprećena teža kazna.

Identifikovano je 14 učesnika i/ili svedoka pomenute tuče, koji su prisustvovali pomenutom sastanku, a od kojih će policija, prema nalogu OJT u Čačku, u najskorijem periodu uzeti izjave.

Pomenuti učesnici sastanka su:

1. Slobodan Vidojević iz Bresnice, grad Čačak

2. Predrag Veljković iz Pekčanice, grad Kraljevo

3. Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica, grad Loznica

4. Predsednik Udruženja "Stig" Nedeljko Savić iz okoline Požarevca

5. Milan Pajić iz Badovinaca, opština Bogatić

6. Slobodan Brkić iz Glušaca, opština Bogatić

7. Jovan Bojić iz Dublja, opština Bogatić

8. Dragan Filipović iz Cikote, grad Loznica

9. Milorad Majstorović iz Mrsaća, grad Kraljevo

10. Slobodan Simović iz Miločaja, grad Kraljevo

11. Goran Joksimović iz Gledića, grad Kraljevo

12. Goran Lazović iz Obrve, grad Kraljevo

13. Vladica Bogdanović iz Milakovca, grad Kraljevo

14. Blagoje Stojiljković iz Čukojevca, grad Kraljevo