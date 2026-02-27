Slušaj vest

- Kada nas uveravaju da ne možemo sa Svetim Savom da stignemo u Evropsku uniju, kada nam kažu da ne možemo sa Gračanicom, sa Dečanima, sa Bogorodicom Ljeviškom, sa Arhangelima, sa Pećkom patrijaršijom, da se negde integrišemo, mi treba da poručimo: Mi smo oni koji dobro znaju da dostojanstvo ne može da se kupi - naglasila je ona.

Ministarka je istakla da smo čvrsto prigrlili mir, ali još čvršće slobodu.

- Svoj suverenitet, svoju nezavisnost, svoju samostalnost i svoje pravo da budemo svoji na svome, i mi prošlost ne slavimo da bismo u njoj živeli, nego da bismo iz nje učili.

