Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obratila se građanima juče, na državnoj ceremoniji povodom obeležavanja 109. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju.
PROŠLOST NE SLAVIMO DA BISMO U NJOJ ŽIVELI, VEĆ DA BISMO IZ NJE UČILI: Jaka poruka ministarke Stamenkovski na godišnjicu Topličkog ustanka (VIDEO)
- Kada nas uveravaju da ne možemo sa Svetim Savom da stignemo u Evropsku uniju, kada nam kažu da ne možemo sa Gračanicom, sa Dečanima, sa Bogorodicom Ljeviškom, sa Arhangelima, sa Pećkom patrijaršijom, da se negde integrišemo, mi treba da poručimo: Mi smo oni koji dobro znaju da dostojanstvo ne može da se kupi - naglasila je ona.
Ministarka je istakla da smo čvrsto prigrlili mir, ali još čvršće slobodu.
- Svoj suverenitet, svoju nezavisnost, svoju samostalnost i svoje pravo da budemo svoji na svome, i mi prošlost ne slavimo da bismo u njoj živeli, nego da bismo iz nje učili.
