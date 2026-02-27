- Kada nas uveravaju da ne možemo sa Svetim Savom da stignemo u Evropsku uniju, kada nam kažu da ne možemo sa Gračanicom, sa Dečanima, sa Bogorodicom Ljeviškom, sa Arhangelima, sa Pećkom patrijaršijom, da se negde integrišemo, mi treba da poručimo: Mi smo oni koji dobro znaju da dostojanstvo ne može da se kupi - naglasila je ona.