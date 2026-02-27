TOKAJEV UKAZAO VUČIĆU I SRPSKOJ DELEGACIJI OGROMNO POŠTOVANJE: Na svečanom ručku se orilo "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko", pogledajte divne scene iz Astane
Na svečanom ručku Tokajev je dočekao srpsku delegaciju uz srpske pesme - "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko", dok su na video bimu prikazivani najlepši predeli naše zemlje.
Time je domaćin još jednom iskazao ogromno poštovanje i uvažavanje za srpskog predsednika.
Podsećamo, Tokajev je danas uručio Vučiću Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Kazahstana.
Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.
Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.
Do sada je ovaj orden dodeljen predsedniku Kine Si Đinpingu, predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu, predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu, premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu i kralju Jordana Abdulahu II.