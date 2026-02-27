Slušaj vest

Na svečanom ručku Tokajev je dočekao srpsku delegaciju uz srpske pesme - "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko", dok su na video bimu prikazivani najlepši predeli naše zemlje.

Time je domaćin još jednom iskazao ogromno poštovanje i uvažavanje za srpskog predsednika.

Tokajev dočekao Vučića uz pesmu Ovo je Srbija Izvor: Kurir

Podsećamo, Tokajev je danas uručio Vučiću Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Kazahstana.

Tamo daleko na svečanom ručku u Astani Izvor: Kurir

Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.

Srpske pesme na svečanom ručku u Astani Izvor: Kurir

Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.

Do sada je ovaj orden dodeljen predsedniku Kine Si Đinpingu, predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu, predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu, premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu i kralju Jordana Abdulahu II.

