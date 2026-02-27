Slušaj vest

- Danas smo završili, imali smo odlične plodotvorne razgovore sa predsednikom Tokajevim i premijerom Bektemovim. Sada nas očekuje odlazak u jednu njihovu vojnu fabriku i centar za AI. Postavili smo dobre temelje za dalji razvoj saradnje Kazahstana i Srbije. Počastvovan sam što sam primio najviši kazahstanski orden, i nadam se da ćemo uzvratiti gostoprimstvo - rekao je on.

Na pitanje da li su u planu neki zajednički projekti, Vučić je rekao da je sinoć dugo razgovarao sa Tokajevim o problemima obrazovanja.

- Teško ćemo mi dostići njihov model, oni su napravili saradnju sa tri velika univerziteta, ogromnu korist od toga imaju. Neke od tih stvari su za nas nemoguće. Kada u našoj zemlji kažete deci da ne idu u školu onda okrivljujete nekog drugog za propast školskog sistema. Verujem da će biti pomaka, i to je posebno polje za saradnju sa vladom Kazahstana - rekao je predsednik.

Foto: TV Pink Printscreen

Istakao je da je veštačka inteligencija ključna, i da će tu biti vođeni važni razgovori.

- Uskoro bi trebalo da otvorimo neke nove fabrike namenske industrije, pa da vidimo koliko ćemo biti uspešni - naglasio je Vučić.

Govoreći o saradnji po pitanju nuklearne energije sa Kazahstanom, Vučić kaže da ta zemlja ima mnogo uranijuma, ali i uglja.

- Plan Kazahstana je da prave tri nuklearne elektrane i da uvedu tri gigavata. Jednu će da rade sa Rusima, jednu sa Kinezima, i jednu sa nekom zapadnom firmom. Biraju, gledaju kakvi su uslovi, i ja sam tražio podršku da vidimo kakvi su uslovi. Nuklearna energija je čista energija, ali su nam potrebni ljudi. Mi ljudi za to nemamo. Oni se graniče i sa Rusijom i sa Kinom, mi ništa od toga nemamo - rekao je predsednik.

Istakao je da je ponosan na odlikovanju koje mu je uručeno, i kaže da je čuvao interese svoje zemlje u teškim okolnostima.

- Ponekad se to bolje i jasnije vidi sa strane. Zahvalan sam predsedniku Tokajevu i ljudima u Kazahstanu što su to prepoznali. Jesam ja lični dobitnik, ali suštinski ga je dobila država Srbija, to ne bi moglo bez građana - rekao je on.

Predsednik je rekao da će zbog Ekspa naša zemlja imati drugačije lice, i da su to čak i Hrvati priznali.