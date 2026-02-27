Slušaj vest

Advokat Zdenko Tomanović, bivši branilac Slobodana Miloševića i zastupnik Mire Marković, Miloševićeve supruge - jedan od kandidata na "studentskoj" izbornoj listi - skinut je sa liste!

Naime, u javnost je procurela poruka plenumaša sa Ekonomskog fakulteta u Boegradu - inače, struje iza koje je stajao upravo Tomanović - u kojoj saopštavaju svoju odluku da osobe "čiji PR polarizuje studente" ne mogu da se nađu na njihovoj listi!

"Uprkos svim izrečenim lažima prethodnih meseci, činjenici da je za nas među najkorektnijim nestudentima koji su imali veze sa pokretom i činjenici da ne zna ime nijednog studenta osim onih sa kojim je razgovarao, odlučili smo da skinemo advokata Zdenka Tomanovića sa trenutne preliminarne Studentske liste.

Foto: Kurir

Iako plenumi imaju autonomiju da izaberu svoje kandidate, smatramo da osobe čiji PR polarizuje studente ne treba da se nađu na listi i da mogu, ako postoji potreba, da pomognu našoj borbi na druge načine, ali da konkretno Lista ima poseban značaj za pokret i narod koji nas podržava i da zato ne sme da postoji ništa što bi dovelo do sumnje u nju", piše, između ostalog u internom saopštenju plenumaša sa Ekonomskog, koje kruži mrežama, a u nastavku saopštenja pozivaju "sve druge plenume da urade isto i skinu polarizujuće kandidate sa liste".

Zanimljivo je da svoje obaveštenje završavaju potpisujući se kao "EX IZMIŠLJENI ZDENKIĆI"

Nedavno je procureo i audio-snimak plenumaša sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, u kojem je potvrđeno da je Zdenko Tomanović na listi za buduće izbore, ali da su zbog advokata nastali i sukobi među plenumima.

"Ono što Poljoprivredni fakultet ima jednu jako veliku zamerku, jeste što mi ovde govorimo o nekoj promeni sistema, a nama jednu ovde struju u Beogradu zastupa čovek koji je čuvao sistem dvehiljaditih godina, dakle famozni Zdenko Tomanović. Znai on čuva sistem od 2000. on je bio advokat Slobodana Miloševića, Karića i slično i mi govorimo o tome da menjamo sistem sa ljudima koji su izgradili ovaj sistem, odnosno oni su jedino protiv ove vlasti samo zato što oni ne mogu da koriste ovaj sistem", govori jedan od plenumaša na snimku.