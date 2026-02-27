Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je na svečanom ručku koji je priredio predsednik Republike Kazahstan Kasim Žomart Tokajev.

- Nema reči kojima bih opisao oduševljenje dočekom naše delegacije na svečanom ručku, koji je počeo pesmama "Ovo je Srbija“ i "Tamo daleko", uz ilustracije najlepših predela naše zemlje - napisao je Vučić na Instagramu.

Posebno me je obradovao foto-album sa fotografijama koje beleže najlepše i najvažnije trenutke moje posete Kazahstanu, dodao je predsednik.

- Izuzetno gostoprimstvo predsednika Tokajeva obavezuje nas da njegovu sledeću posetu našoj zemlji učinimo podjednako nezaboravnom - naglasio je Vučić.

Ne propustitePolitikaTOKAJEV UKAZAO VUČIĆU I SRPSKOJ DELEGACIJI OGROMNO POŠTOVANJE: Na svečanom ručku se orilo "Ovo je Srbija" i "Tamo daleko", pogledajte divne scene iz Astane
Aleksandar Vučić Kazahstan
Politika"DOČEKAN UZ NAJVIŠE POČASTI" MEDIJI BRUJE O VUČIĆEVOJ POSETI KAZAHSTANU: Srpski predsednik dobio najznačajnije odlikovanje, Srbija pouzdan partner na Balkanu
Kazahstan.jpg
Politika"VELIKA ČAST I PRIVILEGIJA" Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Kazahstana: Oglasio se predsednik Srbije (VIDEO)
Aleksandar Vučić Kazahstan.jpg
Politika"ŽELIM DA VAS ZAMOLIM DA NAS OBUČITE U JEDNOJ OBLASTI" Vučić u Astani: Kazahstan ima divnu budućnost, naše prijateljstvo je iskreno
av.jpg