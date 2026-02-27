Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je na svečanom ručku koji je priredio predsednik Republike Kazahstan Kasim Žomart Tokajev.

- Nema reči kojima bih opisao oduševljenje dočekom naše delegacije na svečanom ručku, koji je počeo pesmama "Ovo je Srbija“ i "Tamo daleko", uz ilustracije najlepših predela naše zemlje - napisao je Vučić na Instagramu.

Posebno me je obradovao foto-album sa fotografijama koje beleže najlepše i najvažnije trenutke moje posete Kazahstanu, dodao je predsednik.