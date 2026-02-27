Slušaj vest

Jedan od najbližih saradnika Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, član Visokog saveta tužilaštva Predrag Ćetković danas je tokom sednice Saveta grubo uvredio bugarski narod i prijateljsku državu Bugarsku, inače članicu Evropske unije.

Govoreći na sednici o pravnim tumačenjima zakona, Ćetković je u omalovažavajućem kontekstu pomenuo "Bugarsku školu pravnog relativizma" navodeći: "može taka, a može i vaka".

Na ovu konstataciju burno je regovao ministar pravde Nenad Vujić ističući da je nedopustivo i nerpimereno da član Saveta vređa Bugarsku, njenu pravnu školu i njen narod.

Ministar pravde je stao u zaštitu Bugarske, kritikujući Ćetkovića i njegove reči, a sa njim se složio i član Saveta Vladimir Simić.