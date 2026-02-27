SARADNIK ZAGORKE DOLOVAC: Ćetković grubo uvredio članicu EU Bugarsku i njen narod na sednici VST
Jedan od najbližih saradnika Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, član Visokog saveta tužilaštva Predrag Ćetković danas je tokom sednice Saveta grubo uvredio bugarski narod i prijateljsku državu Bugarsku, inače članicu Evropske unije.
Govoreći na sednici o pravnim tumačenjima zakona, Ćetković je u omalovažavajućem kontekstu pomenuo "Bugarsku školu pravnog relativizma" navodeći: "može taka, a može i vaka".
Na ovu konstataciju burno je regovao ministar pravde Nenad Vujić ističući da je nedopustivo i nerpimereno da član Saveta vređa Bugarsku, njenu pravnu školu i njen narod.
Ministar pravde je stao u zaštitu Bugarske, kritikujući Ćetkovića i njegove reči, a sa njim se složio i član Saveta Vladimir Simić.
Nakon "disciplinovanja" i podučavanja Ćetkovića pristojnom ponašanju, on je uputio izvinjenje Bugarskoj i njenom narodu, pravdajući se da je ova "Bugarska škola pravnog relativizma" zaista postojala, ali da je, kako je rekao, "bila manjinska", te da je to čuo od uglednog profesora iz Niša.