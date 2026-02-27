Slušaj vest

Lider Demokratske strankeSrđan Milivojević žestoko se obrukao na društvenoj mreži "X": napisao je da "ima informacije da se u Aranđelovcu upisuju fantomski birači", kako bi glasali na lokalnim izborima, nakon čega su se mnogi obrušili na njega.

"Imam pouzdane informacije da su se do pre par dana na adrese članova SNS u Aranđelovcu upisivali fantomski birači kako bi se prekrojila izborna volja, a izbori pokrali. Ista situacija je i u Boru i u ostalim opštinama gde se održavaju izbori", napisao je Milivojević, ne računajući da su na Iksu korisnici dobro upoznati sa zakonom koji to što on tvrdu ne dozvoljava..

Pokušao je Milivojević da spinuje, ali je napravio kardinalnu grešku u koracima jer ne poznaje zakon, što je za jednog političara nedopustivo!

Naime, maja 2024. godine stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kojim je, između ostalog, propisano da se birač koji je upisan u birački spisak i koji prijavi prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u drugoj gradskoj opštini upisuje u deo biračkog spiska prema mestu tog prebivališta nakon šest meseci od dana prijave prebivališta.

Pošto su lokalni izbori u devet opština raspisani za 29. mart, prostom matematikom se dolazi do zaključka da ovo što Milivojević pokušava da podvali blokaderima kao prevaru jednostavno tehnički nije moguće.

1/9 Vidi galeriju Korisnici "X" udarili na Srđana Milivojevića zbog lažnih informacija Foto: X printscreen

Na to su mu ukazali i besni korisnici mreže "Iks", pa čak i oni koji su protiv vlasti.

"Kakva laž. Čista izmišljotina".

"Kolika si ti patetična lažovčina".

Jedan od komentara na objavu Srđana Milivojevića Foto: Printscreen X

"Hoće li svanuti dan kada ćete odgovarati svi za ove svakodnevne basnoslovne laži".

"Pa zar nije obaveza da budeš na adresi 6 meseci najmanje da bi gledao na toj adresi?", ređali su se komentari, ali Milivojević, očekivano, nije na njih odgovarao.

Kurir Politika