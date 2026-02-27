Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu blokadera Dejana Ilića koji je praktično pozvao na uterivanje straha ljudima u mestima gde se održavaju lokalni izbori.

- Propustila sam oštru reakciju CRTA na ove direktne pretnje i pozive na nasilje tokom izbornog dana. Ili je dozvoljeno maltretirati ljude koji izgledaju kao glasači Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, kao što su maltretirani u Zaječaru ili Kosjeriću bez ikakve reakcije posmatrača na izborima? Čisto da znamo - napisala je ona i dodala:

- Jedino što blokaderima sreću kvari je što ne mogu da zastraše ljude koji se olovkom, na biračkom mestu, bore za svoju zemlju, svoje porodice, svoju decu, za sigurnu budućnost, za stabilnost, za konkretne planove i programe. I koji cene rad i rezultate.

Podsetimo, Ilić je u gostovanju na N1 izjavio da ga zanima da li će u svakom mestu gde se održavaju lokalni izbori biti "200 ljudi koji će kružiti gradom".