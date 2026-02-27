Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Kazahstana Olžasom Bektenovim.

Prvi čovek naše zemlje doneo je lepe vesti sa tog sastanka.

"Sa Olžasom Benktenovim o praktičnim aspektima saradnje, realizaciji brojnih sporazuma koje smo potpisali, kao i o budućim zajedničkim projektima, njihovoj koordinaciji i potencijalima za širenje saradnje. Sa zadovoljstvom sam konstatovao da smo postavili čvrste političke temelje kao osnovu za konkretne i merljive rezultat u brojnim oblastima. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim ekonomskim i političkim kretanjima na međunarodnom planu, kao i o izazovima koje možemo da pretvorimo u prilike i time čvrsto pozicioniramo naše zemlje na globalnoj sceni", poručio je Vučić putem Instagrama.

Podsetimo, Vučić je juče ujutru otputovao u dvodnevnu posetu Kazahstanu, i istakao da u toj zemlji očekuje važne dogovore i velike sporazume.

