"Sa Olžasom Benktenovim o praktičnim aspektima saradnje, realizaciji brojnih sporazuma koje smo potpisali, kao i o budućim zajedničkim projektima, njihovoj koordinaciji i potencijalima za širenje saradnje. Sa zadovoljstvom sam konstatovao da smo postavili čvrste političke temelje kao osnovu za konkretne i merljive rezultat u brojnim oblastima. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim ekonomskim i političkim kretanjima na međunarodnom planu, kao i o izazovima koje možemo da pretvorimo u prilike i time čvrsto pozicioniramo naše zemlje na globalnoj sceni", poručio je Vučić putem Instagrama.