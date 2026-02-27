"SEDNICI PRISUSTVUJE SAMO NJIH 5 OD 46" Mirković: Današnja sednica Skupštine grada najbolje pokazuje odnos blokaderske opozicije prema građanima Beograda
Današnja sednica Skupštine grada najbolje pokazuje odnos blokaderske opozicije prema građanima Beograda i platama koje primaju, izjavio je šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković.
- Od 46 odbornika opozicije sednici prisustvuje samo njih 5. Dok se raspravlja o rebalansu budžeta, urbanističkim planovima i mnogim drugim odlukama od važnosti za grad Beograd, opozicija se šeta po sunčanom danu - istakao je.
Građani Beograda koji su ih svojim glasovima "uveli" u Skupštinu grada nisu zaslužili ovakav odnos i neka se dobro zapitaju da li će svoj glas ponovo, dati ljudima koji neće ni da dođu na sednicu što im je jedina obaveza, dodaje Mirković.
- Ako se ponašaju danas ovako kao opozicija, možemo samo zamisliti kakav bi njihov odnos bio kada bi došli na vlast i u šta bi pretvorili Beograd. Ovakvi kakvi su, ne zaslužuju da vode ni skupštinu stanara a kamoli glavni grad - navodi on i dodaje:
- Zahvaljući politici, rezultatima, viziji i ispunjenim obećanjima predsednika Aleksandra Vučića, Beograd će nastaviti svoj razvoj kao i cela Srbija, a mi ćemo kao odbornička grupa nastaviti da podržavamo, radimo i borimo se za bolje sutra svih ljudi u našem gradu. Živeo Beograd, živela Srbija.