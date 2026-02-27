Slušaj vest

Današnja sednica Skupštine grada najbolje pokazuje odnos blokaderske opozicije prema građanima Beograda i platama koje primaju, izjavio je šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković.

- Od 46 odbornika opozicije sednici prisustvuje samo njih 5. Dok se raspravlja o rebalansu budžeta, urbanističkim planovima i mnogim drugim odlukama od važnosti za grad Beograd, opozicija se šeta po sunčanom danu - istakao je.

Foto: Kurir

Građani Beograda koji su ih svojim glasovima "uveli" u Skupštinu grada nisu zaslužili ovakav odnos i neka se dobro zapitaju da li će svoj glas ponovo, dati ljudima koji neće ni da dođu na sednicu što im je jedina obaveza, dodaje Mirković.

Foto: Kurir

- Ako se ponašaju danas ovako kao opozicija, možemo samo zamisliti kakav bi njihov odnos bio kada bi došli na vlast i u šta bi pretvorili Beograd. Ovakvi kakvi su, ne zaslužuju da vode ni skupštinu stanara a kamoli glavni grad - navodi on i dodaje: