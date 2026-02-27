Slušaj vest

Današnja sednica Skupštine grada najbolje pokazuje odnos blokaderske opozicije prema građanima Beograda i platama koje primaju, izjavio je šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković.

- Od 46 odbornika opozicije sednici prisustvuje samo njih 5. Dok se raspravlja o rebalansu budžeta, urbanističkim planovima i mnogim drugim odlukama od važnosti za grad Beograd, opozicija se šeta po sunčanom danu - istakao je.

574245.jpg
Foto: Kurir

Građani Beograda koji su ih svojim glasovima "uveli" u Skupštinu grada nisu zaslužili ovakav odnos i neka se dobro zapitaju da li će svoj glas ponovo, dati ljudima koji neće ni da dođu na sednicu što im je jedina obaveza, dodaje Mirković.

unnamed4.jpg
Foto: Kurir

- Ako se ponašaju danas ovako kao opozicija, možemo samo zamisliti kakav bi njihov odnos bio kada bi došli na vlast i u šta bi pretvorili Beograd. Ovakvi kakvi su, ne zaslužuju da vode ni skupštinu stanara a kamoli glavni grad - navodi on i dodaje:

- Zahvaljući politici, rezultatima, viziji i ispunjenim obećanjima predsednika Aleksandra Vučića, Beograd će nastaviti svoj razvoj kao i cela Srbija, a mi ćemo kao odbornička grupa nastaviti da podržavamo, radimo i borimo se za bolje sutra svih ljudi u našem gradu. Živeo Beograd, živela Srbija.

Ne propustitePolitika"PROPUSTILA SAM OŠTRU REAKCIJU CRTA NA DIREKTNE POZIVE NA NASILJE TOKOM IZBORNOG DANA": Brnabić reagovala na pretnje blokadera Dejana Ilića
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (2).jpeg
PolitikaZDENKO TOMANOVIĆ POPIO ŠUT KARTU, NIJE VIŠE NA "STUDENTSKOJ" LISTI"! Plenumaši sa Ekonomskog: "Polarizuje studente, POZIVAMO I DRUGE PLENUME..." (FOTO)
zdenko.jpg
PolitikaSPOJILA IH ANTISRPSKA POLITIKA! MILA PAJIĆ KOD SEVERINE! Hrvatska pevačica slavila rođendan sinu, uz porodicu i menadžera gosti BLOKADERI IZ SRBIJE (FOTO)
Severina Mila Pajić
PolitikaHAOS U MRČAJEVCIMA! MASOVNA TUČA BLOKADERA: Policija identifikovala 14 učesnika i svedoka, muškarcu slomljen nos i tri rebra
tuča.jpg