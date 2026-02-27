Slušaj vest

Ambasadori zemalja članica Evropske unije su juče, na zahtev Nemačke, održali vanrednu debatu o situaciji u Srbiji.

U debati na inicijativu Berlina, nakon usvajanja pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, nije bilo odluka, a više članica, među kojima skandinavske i baltičke zemlje, Holandija i druge, izrazilo je "ozbiljnu zabrinutost", ocenjujući da pravosudni zakoni predstavljaju nazadovanje u ključnoj oblasti vladavine prava.

Kako prenosi RTS, više zemalja članica pozvalo na razmatranje suspenzije fondova iz Plana za rast za Srbiju, ako usvojeni pravosudni zakoni ostanu na snazi.

Deo zemalja je pozdravio spremnost Beograda da se zakonodavstvo ne primenjuje do objavljivanja mišljenja Venecijanske komisije, koje se očekuje u junu.

S druge strane, grupa zemalja članica, među kojima su Francuska, Italija, Mađarska, Slovačka i druge, založile su se za "uravnotežen pristup" prema Srbiji, upozoravajući da bi "ishitrena obustava isplata" iz Plana za rast išla na štetu strateškog interesa približavanja Srbije EU.

Kao i prošlog decembra, ove zemlje su se založile da se na sto vrati otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, pozivajući se na princip zasluga i ocenu Evropske komisije da Beograd za to ispunjava potrebne tehničke uslove. Deo članica je ukazao da bi kritika pravosudnih zakona bila kredibilnija ako bi EU uvažila da je postignut određeni napredak u drugim oblastima, navodi RTS, pozivajući se na diplomatske izvore.