Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je vojnu izložbu u okviru fabrike Besqaru u društvu predsednika Vlade Republike Kazahstan Olžasa Bektenova.

- Danas sam u Astani imao priliku da obiđem vojnu izložbu u okviru fabrike Besqaru i dodatno se upoznam sa dostignućima kazahstanske namenske industrije i savremenim tehnološkim rešenjima u oblasti odbrane i bezbednosti - napisao je Vučić na Instagramu.

Posebnu pažnju su mi privukli projekti koji pokazuju kako inovacije, digitalizacija i razvoj domaćih kapaciteta mogu da doprinesu jačanju suvereniteta i stabilnosti jedne zemlje, dodao je predsednik.

- Sa premijerom Olžasom Benktenovom sam razmatrao mogućnosti unapređenja saradnje u oblasti vojne industrije, transfera znanja i tehnologija, a razgovarali smo i o potencijalnim zajedničkim projektima koji bi doprineli modernizaciji i snaženju odbrambenih kapaciteta Srbije - istakao je Vučić.

