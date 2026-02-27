Slušaj vest

Visoki savet tužilaštva (VST) nije danas odlučio o prigovorima koji su izjavljeni na ponovljeni izborni proces tužilačkih izbora održanim 26. februara na četiri biračka mesta, dva mesta na kojima su glasali tužioci na nivou viših javnih tužilaštava i dva mesta na nivou osnovnih javnih tužilaštava.

S obzirom da Savet nije imao dovoljnu većinu od osam glasova za donošenje odluka ni o odbijanju niti o usvajanju prigovora tužilaca (birača) Miodraga Surle, Dušice Jelić i Jelene Sučević, pa se u skladu sa zakonom smatra da su prigovori usvojeni, odnosno da je VST usvojio prigovore.

Na ovakvu odluku o kojoj će morati da budu doneta rešenja VST, postoji pravo podnošenja žalbi Ustavnom sudu u roku od 48 sati.

Ustavni sud će potom imati rok od 72 sata da odluči o žalbama.