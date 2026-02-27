VISOKI SAVET TUŽILAŠTVA NIJE ODLUČIO O PRIGOVORIMA NA IZBORNI PROCES: Smatraju se usvojenim, ponovo na potezu Ustavni sud
Visoki savet tužilaštva (VST) nije danas odlučio o prigovorima koji su izjavljeni na ponovljeni izborni proces tužilačkih izbora održanim 26. februara na četiri biračka mesta, dva mesta na kojima su glasali tužioci na nivou viših javnih tužilaštava i dva mesta na nivou osnovnih javnih tužilaštava.
S obzirom da Savet nije imao dovoljnu većinu od osam glasova za donošenje odluka ni o odbijanju niti o usvajanju prigovora tužilaca (birača) Miodraga Surle, Dušice Jelić i Jelene Sučević, pa se u skladu sa zakonom smatra da su prigovori usvojeni, odnosno da je VST usvojio prigovore.
Na ovakvu odluku o kojoj će morati da budu doneta rešenja VST, postoji pravo podnošenja žalbi Ustavnom sudu u roku od 48 sati.
Ustavni sud će potom imati rok od 72 sata da odluči o žalbama.
Inače, na sednici Saveta je konstatovano da je nakon povovljenih tužilačkih izbora Izborna komisija obavestila VST da je na listi kandidata za viša javna tužilaštva Boris Majlat osvojio ukupno 106 glasova, Nikola Uskoković 110, dok je na nivou osnovnih javnih tužilaštava Boris Pavlović dobio 133 glasa, Predrag Milovanović 136 glasova, Jovana Komnenović 121 glas, a Nikola Stojanović 35 glasova.