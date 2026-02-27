Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je fundamentalna razlika između Srpske napredne stranke (SNS) i blokadera iz bivše vlasti to što SNS, ukoliko bi tražila podršku za ostajanje na vlasti, tražila bi je od građana Srbije, a oni se oslanjaju i očekuju podršku od stranaca.

- Oni misle da je potrebna podrška i pomoć stranaca da bi bili na vlasti u Srbiji. Mi mislimo da je potrebna podrška i pomoć i poverenje građana Srbije. I to je fundamentalna razlika između nas iz Srpske napredne stranke i ovih blokadera iz bivše vlasti kao što je Borko Stefanović - kazala je Brnabić u Budimpešti odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tvrdnje Borka Stefanovića da ona, ali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodno idu po svetu i "obećavaju sve samo da bi opstali na vlasti".

Brnabić je navela da je zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović opet krenuo od sebe.

Ukazala je da u SNS-u smatraju da je za pobedu na izborima u Srbiji potrebno da postoji većinska podrška građana Srbije, a ne stranaca.

- Ukoliko tražimo tu podršku da dalje nastavimo da vodimo Srbiju, tu podršku ćemo uvek tražiti u Srbiji. Ne glasaju Danci na izborima u Srbiji. Ne glasaju ni Mađari koji žive u Mađarskoj, glasaju Mađari koji imaju naše državljanstvo. Ne glasuju ni Kazahstanci, glasa naš narod - istakla je Brnabić.

Prema njenim rečima, ono što ona radi u Mađarskoj ili Danskoj, kao i ono što radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kazahstanu, predstavlja borbu za Srbiju.

Istakla je da su to otvoreni razgovori sa tim partnerima, bili oni naklonjeni Srbiji ili manje naklonjeni Srbiji, otvoreni razgovori o tome šta se u Srbiji dešava i šta može zajedno da se radi.

Brnabić je dodala da, dok je stranka Borka Stefanovića bila na vlasti, oslanjali su se na strance, a i sada, kada su u opoziciji, opet se oslanjaju na strance, misleći da će stranci da ih dovedu na vlast.