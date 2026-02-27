Slušaj vest

Šef poslaničke grupe u Skupštini Srbije Milenko Jovanov reagovao je na pisanje blokaderskog portala Nova o navodnom pritisku predsednika Aleksandra Vučića na francuski list Le Figaro, tvrdeći da je šef države navodno uticao čak i na uređivačku politiku tog uglednog medija.

Milenko Jovanov Foto: Skupština Srbije printscreen

"Pod pritiskom vlasti u Parizu, Le Figaro otpustio dopisnicu iz Beograda, kritičarku Vučićevog režima", naslov je teskta na Novoj, koji je izazvao prepoznatljivu, ironičnu reakciju Jovanova:

"Svemogući Vučić. Ne da utiče na medije u Srbiji, nego i u Francuskoj! A je l' vam kontradiktorno da istovremeno tvrdite da je toliko moćan, a onda i da je sve ono kako ga nazivate i vređate i najzad da ćete vi takvi da ga pobedite? Sve vam to ima smisla? Pa bravo!"

U komentarisanje se uključila i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je dodatno pojačala ton, i objasnila sav besmisao "proverenih vesti" "profesionalnih medija"

Ana Brnabić Foto: screenshot YT/ParlamentSrbija

"Čekaj, bre, Milenko - zaboravio si direktnu kontrolu koju Vučić ima nad medijima u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, gde je uveo ‘Adria News Network’ samo da bi ugasio ‘slobodne medije’ u Srbiji. Sve stiže čovek. Plus, jedini čovek na svetu koji je kriv za sve. Evo, sad je kriv i što se ne ‘kopa’ litijum u Srbiji! A kriv je i što je trebalo da se ‘kopa’. Kopali ili ne - kriv je Vučić!"