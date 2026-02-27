Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obratila se danas zajedno sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske.

Ona je istakla da se zahvaljujući odnosu dva lidera Aleksandra Vučića i Viktora Orbana, koji su utemeljili snažno prijateljstvo, realizuju veliki infrastrukturni programi.

- Vest koju je i naš predsednik podelio je da je krenuo i teretni saobraćaj prugom. Zaključak današnjeg mešovitog komiteta, kojim predsedavamo gospodin Sijarto i ja, je saradnja i pomoć mađarske države ka daljem unapređenju i ka daljim stranim direktnim investicijama. Imaću tu čast da na poziv gospodina Sijarta 19. marta boravim u Budimpešti i tom prilikom predstavim našu zemlju liderima automotiv industrije koje posluju u Mađarskoj. U pitanju su najveća svetska imena - rekla je ministarka.

Mesarović je dodala da će biti velika čast predstaviti se pred takvim imenima i pokušati da se privuku nove fabrike.

- Dogovorili smo i dalje nastupe kada je promocija dalje ekonomske saradnje, prezentacije srpskih proizvoda u Mađarskoj i mađarskih u Srbiji. Razgovarali smo na koji način možemo da ubrzamo promet i roba i usluga, naših građana i turista. Insistiraćemo na tome da granični prelazi koji ne rade 24 časa počnu kontinuirano da rade 24 časa i da se rasterete određeni granični prelazi - naglasila je.

Još intenzivnija godina

Jako je važna podrška Mađarske i gospodina Sijarta lično kada je u pitanju rešavanje pitanja profesionalnih autoprevoznika Srbije, podvukla je dalje potpredsednica Vlade.

Foto: Ministarstvo privrede

- Apelujemo zajedno i gospodin Sijarto je rekao da će podržati Srbiju da se našim profesionalnim vozačima omogući privremena viza i da mogu da borave duže u zemljama koje su u Šengenu. Nadam se da ćemo na osnovu zaključaka koje smo doneli na 15. zasedanju u narednom periodu intezivirati postojeću saradnju. Još jedno veliko hvala mom prijatelju Sijartu i mađarskom narodu na snažnoj podršci. Osećajte se ovde kao u svojoj drugoj kući - rekla je Mesarović.

Na biznis forumu danas će prisustvovati 117 kompanija iz Srbije i Mađarske, iz oblasti građevine, energetike, konsaltinga, prehrambene industrije i mnogih drugih.

Foto: Ministarstvo privrede

- Mi ćemo danas imati preko 100 kompanija sa obe strane i očekujemo 150 sastanaka. Čitav dan danas je veoma važan i intenzivan. Očekujem da će proisteći konkretni rezultati. Jako je važno otvoriti granični prelaz i da 19. marta budemo prisutni u Budimpešti. Bitan biznis forum i tet-a-tet koji smo jutros imali. Očekujem da će i biznis forum, koji ćemo se truditi da organizujemo češće, uticati na ekonomske brojke. Prošlu godinu smo završili sa 3,4 milijarde evra ukupne spoljno-trgovinske razmene. Očekujem da će ova godina biti intenzivnija i da ćemo u narednom periodu da bitno napredujemo - zaključila je.