Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić održao je radni sastanak sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad, atašeom za razvojnu saradnju Ambasade Nemačke u Republici Srbiji Judit Hofman, direktorom predstavništva Nemačke razvojne banke (KfW) u Beogradu Karsten Sandhop i projekt menadžerom Aleksandrom Aleksić.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim investicijama, kao i o planovima za nove zajedničke projekte.

36987.jpg
Foto: Ministarstvo za javna ulaganja

Tom prilikom dogovoren je nastavak saradnje sa Nemačkom razvojnom bankom u modernizaciji objekata javne namene iz oblasti prosvete, a razgovaralo se i o potencijalnoj saradnji na projektima rekonstrukcije i izgradnje vodovodne infrastrukure.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"U POSLEDNJEM TRENUTKU JE UKAZANA LEKARSKA POMOĆ, JOŠ JE NA RESPIRATORU" Oglasio se Darko Glišić za Kurir o stanju Ivice Dačića
Ivica Dačić Darko Glišić
Politika"HRVATI VASPITAVAJU GENERACIJE U USTAŠKOM MANIRU" Glišić o sramnom dočeku rukometaša u Zagrebu: Slave zločine nad Srbima
Darko Glišić
PolitikaMINISTAR GLIŠIĆ: U zamenu stare vodovodne mreže u celoj Srbiji je potrebno uložiti ukupno 5 milijardi evra
Darko Glišić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručili su predstavnicima jedinica lokalne samouprave ugovore
PolitikaREZULTAT INICIJATIVE PREDSEDNIKA DRŽAVE: Glišić: Mališani će imati najbolje uslove za svoje obrazovanje i stasavanje u renovinarnoj PU u Obrežu
Screenshot 2026-01-12 142021.jpg