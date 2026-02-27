važne teme
MINISTAR GLIŠIĆ NA SASTANKU SA AMBASADORKOM NEMAČKE O aktuelnim investicijama i novim zajedničkim projektima
Ministar za javna ulaganja Darko Glišić održao je radni sastanak sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad, atašeom za razvojnu saradnju Ambasade Nemačke u Republici Srbiji Judit Hofman, direktorom predstavništva Nemačke razvojne banke (KfW) u Beogradu Karsten Sandhop i projekt menadžerom Aleksandrom Aleksić.
Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim investicijama, kao i o planovima za nove zajedničke projekte.
Foto: Ministarstvo za javna ulaganja
Tom prilikom dogovoren je nastavak saradnje sa Nemačkom razvojnom bankom u modernizaciji objekata javne namene iz oblasti prosvete, a razgovaralo se i o potencijalnoj saradnji na projektima rekonstrukcije i izgradnje vodovodne infrastrukure.
