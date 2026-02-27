Slušaj vest

Narodna poslanica Sloge iz Bora, Irena Živković, putem Iksa je osudila nasilno ponašanje "Studentske liste“ u Boru, navodeći da iza nje stoje Dragan Đilas i Miroslav Aleksić, dok, kako ističe, njihovi članovi prete, vređaju i maltretiraju porodice onih koji ih ne podržavaju.

Naime, ona se putem svom naloga na Iksu obratila nalogu studenada u blokadi i upitala ih da li podržavaju to što nasilnici zovu sve ljude koji nisu za njih, prete im i maltretiraju njihove porodice.

"Da li podržavate to što NPS i SSP, koji se zovu studentska lista u Boru, vređaju najstrašnije svakog pojedinca koji nije na toj listi, pominju porodice, zovu telefonom kao kol centar da govore laži i iznose javno podatke iz zdravstvenih kartona?", glasi njena objava.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 16.35.17.jpeg
Foto: Printscreen

Ona je ovim jasno potvrdila da iza "Studentske liste" u Boru stoje Dragan Đilas i Miroslav Aleksić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"PROPUSTILA SAM OŠTRU REAKCIJU CRTA NA DIREKTNE POZIVE NA NASILJE TOKOM IZBORNOG DANA": Brnabić reagovala na pretnje blokadera Dejana Ilića
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (2).jpeg
Politika"NEMOJ NJU METAK DA POGODI..." Blokaderi sad prete smrću i gradonačelnici Loznice samo zato što je osudila plan atentata na predsednika Vučića - DOKLE VIŠE?!
LOZNICA - Dragana Lukić Foto T.Ilić.JPG
PolitikaSRAMNA RELATIVIZACIJA PLANA ZA UBISTVO VUČIĆA Čekajući da ih pomete metla novog menadžmenta, blokaderski mediji ne kriju mržnju: Pretnja smrću za njih je NIŠTA!
Aleksnadar Vučić Hapšenje.jpg
Politika"OVDE VIŠE NIJE REČ O POLITICI, VEĆ O POTENCIJALNOM UBISTVU" Saša Gajović o planiranju atentata na Vučića: "Svako nasilje mora biti nedvosmisleno osuđeno"
Aleksnadar Vučić Hapšenje.jpg