Slušaj vest

Narodna poslanica Sloge iz Bora, Irena Živković, putem Iksa je osudila nasilno ponašanje "Studentske liste“ u Boru, navodeći da iza nje stoje Dragan Đilas i Miroslav Aleksić, dok, kako ističe, njihovi članovi prete, vređaju i maltretiraju porodice onih koji ih ne podržavaju.

Naime, ona se putem svom naloga na Iksu obratila nalogu studenada u blokadi i upitala ih da li podržavaju to što nasilnici zovu sve ljude koji nisu za njih, prete im i maltretiraju njihove porodice.

"Da li podržavate to što NPS i SSP, koji se zovu studentska lista u Boru, vređaju najstrašnije svakog pojedinca koji nije na toj listi, pominju porodice, zovu telefonom kao kol centar da govore laži i iznose javno podatke iz zdravstvenih kartona?", glasi njena objava.





Foto: Printscreen

Ona je ovim jasno potvrdila da iza "Studentske liste" u Boru stoje Dragan Đilas i Miroslav Aleksić.